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Бык

В Австралии гигантский бык благодаря размерам спасся от скотобойни

© Sputnik / Алексей Лебедев
Общество
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Животное по кличке Никерс решили не продавать, так как он вырос слишком большим – его рост составляет почти два метра, вес – около 1,4 тонн.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Австралии обнаружили аномально крупного быка, сообщает РИА Новости.

Как сообщили западные СМИ, животное обитает на ферме в штате Западная Австралия и, благодаря крупным размерам, его решили не продавать на скотобойню. Рост быка по имени Никерс составляет почти два метра, вес – около 1,4 тонн.

Хозяин фермы Джефф Майерс решил не посылать Никерса на забой из-за неожиданно постигшей его славы.

Кроме того, бык "безобидный и никого не трогает". Изначально Никерса покупали, чтобы он выполнял роль возглавляющего стадо быка. Всю оставшуюся жизнь он проживет на ферме.

Никерс принадлежит к голштинско-фризской породе коров, однако он оказался вдвое тяжелее своих сородичей. При этом он кастрирован и не годен для размножения.

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Теги:
агроферма, бык, Австралия



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