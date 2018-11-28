В Австралии гигантский бык благодаря размерам спасся от скотобойни

Животное по кличке Никерс решили не продавать, так как он вырос слишком большим – его рост составляет почти два метра, вес – около 1,4 тонн.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Австралии обнаружили аномально крупного быка, сообщает РИА Новости.

Как сообщили западные СМИ, животное обитает на ферме в штате Западная Австралия и, благодаря крупным размерам, его решили не продавать на скотобойню. Рост быка по имени Никерс составляет почти два метра, вес – около 1,4 тонн.

Хозяин фермы Джефф Майерс решил не посылать Никерса на забой из-за неожиданно постигшей его славы.

Кроме того, бык "безобидный и никого не трогает". Изначально Никерса покупали, чтобы он выполнял роль возглавляющего стадо быка. Всю оставшуюся жизнь он проживет на ферме.

Никерс принадлежит к голштинско-фризской породе коров, однако он оказался вдвое тяжелее своих сородичей. При этом он кастрирован и не годен для размножения.