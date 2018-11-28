Хрупкий гранит и твердая память: стела героям ВОВ вернется в махаллю Дархан

Распространять слухи, не зная ситуации, – это провокация, говорит аксакал, комментируя нападки ряда СМИ на его махаллю.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. Ряд узбекистанских СМИ обрушились с критикой на руководство махалли Дархан, обвинив его в утрате памяти об узбекских ветеранах и акте вандализма после того, как с одной из улиц был снят памятник участникам Великой Отечественной войны.

Журналисты призвали массы обратить на это серьезное внимание, пока это не приняло всереспубликанский масштаб.

Корреспондент Sputnik Узбекистан отправился в махаллю Дархан, чтобы выяснить на месте истину.

У входа в махаллю, в начале улицы, идет строительство какого-то объекта. Недалеко от стройки как раз и располагался памятник. Вокруг царит беспорядок - тут песок, там щебень, там земля, а подальше лестница… В общем, даже если бы памятник не сносили, то во время стройки точно повредили бы.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Строящееся новое здание махаллинского совета на Дархане в Ташкенте

Подошли к мастерам, чтобы спросить, что здесь будет. Они ответили, что здание администрации махалли.

Сотрудник провоохранительных органов показал, где располагается старое здание администрации махалли – рядом со стройкой стоит обветшалое зданьице, при взгляде на которое мы ахнули. Внутри в узенькой комнате поставлены пять комплектов столов и стульев. Если придут трое посетителей, то один будет вынужден ждать снаружи. Стены здания уже начали разрушаться.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Внутри старого здания махаллинского совета на Дархане в Ташкенте

Когда работники администрации узнали, что я журналист, сразу спросили, не насчет ли памятника я приехала узнать. Увидев мой утвердительный жест, сказали, что скоро придет председатель и все объяснит.

Sputnik / Дильшода Рахматова Старое здание махаллинского совета на Дархане в Ташкенте

Честно говоря, после статьи другого журналиста об "акте вандализма", я представляла себе председателя, который меня выгонит. Но я ошибалась - председатель оказался скромный и вежливый.

В начале беседы он попросил прощения за беспорядок. Он сказал, что первого ноября администрация должна была заехать в новое здание, но прикрепленные инвесторы не закончили стройку вовремя.

"Когда последний раз был в хокимияте, сказали, чтобы я не ходил к ним с письмами, а решал все сам", - посетовал он.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Старое и строящееся здание махаллинского совета на Дархане в Ташкенте

Я объяснила, по какому поводу мы приехали, и спросила, почему убрали памятник с прежнего места.

"Памятник был расположен у входа в новое здание. Вот можете посмотреть на фото. У нас не было в планах убирать или тем более уничтожить памятник. Когда началось строительство, мы узнали, что под памятником проходят коммуникации, то есть трубы. Поэтому решили перенести его на правую сторону здания. Но поскольку памятник участникам ВОВ был обветшалым, с него сыпался мрамор, и во время переноса он начал крошиться", - сказал председатель.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Старое здание махаллинского совета на Дархане в Ташкенте

То есть решение по поводу памятника приняли внезапно, еще раз спросила я.

"Поскольку у нас живут более четырех тысяч человек, у нас нет возможности звать всех для принятия решения. Поэтому мы собрали активистов махалли. Провели собрание граждан. Все высказали свое мнение. Советник общественного центра "Нуроний" Мирнигматов предложил на новом памятнике написать имена участников войны, чтобы увековечить их память для молодежи", - сказал он в ответ.

Также по ходу беседы выяснилось, что памятник был построен в 1956 году активистами махалли. "Я родился в 1962 году. Помню этот памятник с 10-11 лет", - говорит сам председатель.

Sputnik / Дильшода Рахматова Старое здание махаллинского совета на Дархане в Ташкенте

Он утверждает, что сообщение об "акте вандализма" не соответствует действительности, что подобные сообщения распространяются с целью провокации.

"Нет нужды объяснять, что память об участниках Великой отечественной войны для нас священна. Чтобы будущее поколение помнило и гордилась победой, добытой нашими прадедами, мы поручили отреставрировать этот памятник. Если он не будет годен для реставрации – будет обновлен. С этой целью мы отдали его мастерам", - пояснил он.

Аксакал также добавил, что инвесторы обещали вокруг памятника построить фонтан и скамейки, чтобы это место стало своеобразным место поклонения и достопримечательностью, куда захотелось бы прийти и посидеть.