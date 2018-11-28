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Вид на центр Праги. Чехия

Чехия может предоставить гранты для студентов из Узбекистана

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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В Ташкенте прошел узбекско-чешский бизнес-форум. Участники встречи обсудили, как можно укрепить сотрудничество между странами.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Студенты из Узбекистана смогут учиться в передовых технических университетах Чехии, европейское государство готово предоставить для этого гранты. Об этом сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций.

Узбекско-чешский бизнес-форум в Ташкенте
Пресс-служба Госкоминвестиций
Узбекско-чешский бизнес-форум в Ташкенте

На мероприятии гостям из Чехии также рассказали об инвестиционном потенциале Узбекистана. К примеру, в каждом регионе страны есть свободная экономическая зона и сформированы малые промзоны. Однако нельзя сказать, что до настоящего времени чешские предприниматели очень активно выходили на узбекский рынок: в республике работают 24 предприятия, из них десять чешских компаний со 100–процентным капиталом.

"Представители чешских кругов выразили заинтересованность в развитии двусторонних связей в республике в таких направлениях, как образование и нанотехнологии, энергетика и промышленность, машиностроение и сельское хозяйство", — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что на сегодняшний день Чехия среди стран Евросоюза имеет одну из наиболее стабильных и успешных экономических систем. В I квартале этого года она стала пятой в списке самых быстрорастущих экономик, оставив позади Латвию, Польшу, Словению и Венгрию.

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Теги:
грант, Узбекистан, Чехия



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