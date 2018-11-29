Метеорологи назвали 2018 год одним из самых теплых

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Во Всемирной метеорологической службе 2018 год назвали одним из самых теплых в истории, сообщает РИА Новости.

Средняя мировая температура и долгосрочная тенденция потепления, скорее всего, займет четвертое место среди самых высоких за всю историю наблюдений.

При этом 20 самых теплых лет в истории наблюдений приходится на последние 22 года, а четыре самых теплых года – на 2014-2018-й.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров То морозы, то жара: какие сюрпризы готовит узбекистанцам погода

Кроме того, сохраняются в другие явные признаки изменения климата, среди которых повышение уровня моря, теплосодержание и закисление океана, таяние морского льда и ледников, экстремальные метеорологические явления на всех континентах.

В Узбекистане в этом году выдалось жаркое лето – в июле установилась аномальная жара, в дневные часы в большинстве районов воздух прогревался до 40-43 градусов, а в Бухарской, Навойиской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях еще выше.

Глобальное потепление - это повышение средней температуры климатической системы Земли. По мнению экспертов, начиная с 1970 годов как минимум 90% энергии потепления аккумулируется в океан.