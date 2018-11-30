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Студенты в аудитории

Вузы Узбекистана и Канады могут открыть совместные образовательные программы

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Стороны намерены сотрудничать в области подготовки квалифицированных кадров и послевузовского образования.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Канаде узбекская делегация во главе с замминистра иностранных дел Дилшодом Ахатовым обсудила с представителями Университета Макгилла и Оттавского университета программы двойного диплома.

Согласно информации пресс-службы МИД, стороны также рассмотрели вопросы студенческого и профессорско-преподавательского обмена.

Кроме того, 28 ноября в Оттаве состоялся восьмой раунд узбекско-канадских межмидовских политических консультаций. 

Ранее сообщалось, что власти Канады намерены изучить возможность визита в страну лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в первой половине 2019 года.

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Теги:
Образование, Канада, Узбекистан



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