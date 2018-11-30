Вузы Узбекистана и Канады могут открыть совместные образовательные программы

Стороны намерены сотрудничать в области подготовки квалифицированных кадров и послевузовского образования.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Канаде узбекская делегация во главе с замминистра иностранных дел Дилшодом Ахатовым обсудила с представителями Университета Макгилла и Оттавского университета программы двойного диплома.

Согласно информации пресс-службы МИД, стороны также рассмотрели вопросы студенческого и профессорско-преподавательского обмена.

Кроме того, 28 ноября в Оттаве состоялся восьмой раунд узбекско-канадских межмидовских политических консультаций.

Ранее сообщалось, что власти Канады намерены изучить возможность визита в страну лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в первой половине 2019 года.