Гурбангулы Бердымухамедов приехал на заседание на велосипеде

Он отправился к зданию Кабинета Министров в Ашхабаде рано утром.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на заседание правительства в Ашхабаде на велосипеде, сообщает Sputnik Таджикистан.

К зданию Кабинета Министров из Дворцового комплекса "Огузхан" он отправился рано утром, расстояние между зданиями составляет несколько сотен метров.

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Как ранее заявлял глава Республики Туркменистан, регулярные занятия спортом благотворно влияют на здоровье человек. Он готов подавать пример народу, демонстрируя преимущества активного образа жизни.

Генеральная ассамблея ООН на 72-й сессии по инициативе Туркменистана приняла резолюцию об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда. В Ашхабаде ведутся работы по установке монумента, посвященного этой дате, его могут открыть в следующем году.