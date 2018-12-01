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Водитель в автомобиле

Права водителям в Узбекистане могут начать выдавать частные фирмы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Лицензию на такие услуги в перспективе будет выдавать Министерство внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. На портале Обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана опубликован проект постановления президента "О мерах по дальнейшему сокращению роли государства в экономике".

Одна из инициатив – частично передать право на выдачу водительских прав частным фирмам, но разрешение на это оставить Министерству внутренних дел. Желающим получить такую возможность юридическим лицам необходимо будет проходить аккредитацию.

Водитель автомобиля
CC0 / Pixabay
В Узбекистане у водителей начали требовать медсправку для замены прав

Кроме того, скоро в частные руки могут перейти права на выдачу аудиторских сертификатов, сертификатов налоговых консультантов и разрешений потребителям использовать отопительное оборудование и тепловые сети, а также справок об отсутствии ВИЧ-инфекции. Во всех случаях будет требоваться либо аккредитация, либо специальная процедура лицензирования.

В 2018 году изменились и сами правила получения водительских прав в Узбекистане – теперь для замены документа могут потребовать медицинскую справку и экзаменационный лист.

Теги:
закон, президент, Узбекистан, водительское удостоверение



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