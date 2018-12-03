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Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента

Межрайонный отдел УБДД ГУВД Ташкента переехал

УБДД Ташкента
Общество
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В связи с ремонтом Межрайонный административный отдел УБДД ГУВД Ташкента (по оказанию услуг по Яккасарайскому, Чиланзарскому и Учтепинскому районам) переехал.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Межрайонный административный отдел УБДД ГУВД города Ташкента (по оказанию услуг по Яккасарайскому, Чиланзарскому и Учтепинскому районам) переехал в новое здание.

© Фото: ГУВД Ташкента
Межрайонный отдел УБДД ГУВД Ташкента переехал

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, это связано с проведением ремонтных работ в старом здании по адресу: город Ташкент, Чиланзарский район, 1-проезд ул. Чиланзарская, д. 1.

Начиная с 3 декабря 2018 года, УБДД будет вести прием граждан в здании Управления охраны ГУВД Ташкента по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, 19 квартал, ул. Катта Хирмонтепа, д. 21А.  

В новое здание можно доехать на автобусах 17Т, 18, 69, 77, 107 до остановки "Массив Чиланзар, 19 квартал". Ориентир - школа №101.




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