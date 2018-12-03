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Александр Васильев: в России мусульманские платки будут в тренде

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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По мнению искусствоведа, на Новый год все модницы захотят блистать в ярких платках.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Россию ждет засилье мусульманской моды и победа платков, уверен историк моды, искусствовед Александр Васильев.

Историк моды Александр Васильев
© Sputnik / Евгений Биятов
Словно узбекский бай: Александр Васильев пустился в пляс на улице Хивы

"Если вы откроете любой модный сайт - главные советы на Новый год, как модно носить платок. Я это говорил пять лет назад, мне сказали: да не будем мы ходить в платках. Я вам говорю, будете и очень даже охотно, потому что это то, что вас заставят делать в стране, где такое количество мусульман, а Россия является такой страной", - заявил Васильев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее Васильев совершил вояж по городам Узбекистана – он посетил Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент. Ведущий шоу "Модный приговор" на Первом канале российского телевидения с удовольствием разместил в своем аккаунте фотографии, на каждой из которых он предстает в разных узбекских национальных нарядах.

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Теги:
Мода



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