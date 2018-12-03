Первые интеллектуальные игры для школьников в Ташкенте прошли на ура

Пензенские ученые охотно отвечали на вопросы детей, демонстрировали им на экране химические опыты. Так что первый опыт проведения интеллектуальных игр удался.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В Ташкенте при поддержке Российского центра науки и культуры прошла серия интеллектуальных игр, посвященных достижениям российских ученых.

Школьников познакомили с историей и современным состоянием российской науки сотрудники Пензенского государственного технологического университета.

Фото предоставлено организаторами мероприятия В Ташкенте прошла серия интеллектуальных игр, посвященных достижениям российских ученых.

Как рассказала профессор Сания Ефремова, ученые постарались адаптировать интереснейшие материалы из области естественных наук и из истории российской науки для школьников, мотивировать их к получению новых знаний.

"И можно уверенно сказать, что наша задумка удалась. Мы видели заинтересованные глаза детей, их открытость всему новому, желание и в дальнейшем участвовать в интеллектуальных играх. Всего же в наших мероприятиях приняли участие более 70 человек», - отметила она.

Так, в первый день школьники 5–8 классов послушали лекцию "Химия и биология окружающей среды" и приняли участие в интеллектуальной игре "квиз" (из истории химических элементов). Благодаря игре школьники узнали, что атмосфера планеты Венера образована в основном углекислым газом, название газа азота означает "отрицающий жизнь", а углерод отличается разнообразием форм, которые не похожи ни по своим физико-химическим свойствам, ни по внешнему виду.

На следующий день учащимся старших классов предстояло ответить на вопросы, связанные с практическим применением химических веществ, в интеллектуальной игре «60 секунд». В процессе игры школьники познакомились с промышленным способом получения синтетического каучука, предложенным российским ученым Сергеем Лебедевым, узнали о ценнейшем полезном ископаемом, нередко называемом «черным золотом», о практическом значении уксусной кислоты, основоположником промышленного синтеза которой был русский химик-органик Михаил Кучеров.

Фото предоставлено организаторами мероприятия Общение ученых ПензГТУ с ташкентскими школьниками продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чая с конфетами

Завершали цикл мероприятий итоговая лекция "Био- и нанотехнологии в нашей жизни", посвященная становлению новых областей естественно-научного знания, и интеллектуальная игра "Эрудит" по теме истории российской науки, в которую, наряду с детьми активно включились родители и педагоги.

"В этой игре мы постарались подчеркнуть связь прошлого и настоящего, причем тематика вопросов была самой разнообразной – от химии и биологии до математики, археологии, истории", – рассказала доцент университета Анна Коростелева.

Общение ученых ПензГТУ с ташкентскими школьниками продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чая с конфетами российских производителей. Педагоги школы Smart School отметили, что игры заинтересовали школьников, и выразили желание продолжить сотрудничество и в дальнейшем.