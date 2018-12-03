Эксперт: сейчас в моде узбекский орнамент, но в СССР он был экзотикой

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Эстонская писательница, бывшая сотрудница популярного советского модного журнала "Силуэт" Майму Берг рассказала в интервью РИА Новости, как узбекские ткани помогли дизайнерам издания создать модные наряды.

Берг вспомнила, как в советские годы было непросто достать ткани для новых образов.

"Однажды наши художники поехали в Узбекистан — там ведь очень красивые, яркие национальные ткани — и придумали красивые и нарядные современные модели из тканей с этими орнаментами. Сейчас эти рисунки в моде, но тогда это была экзотика", - сказала она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фото в узбекском чапане. Она призналась, что неравнодушна к национальным нарядам, а эта вещь ей особенно поднимает настроение.

Также недавно известный историк моды Александр Васильев облачился в узбекский чапан, продемонстрировав, что ему по сердцу восточный стиль.