21:16 03 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Показ мод традиционной и современной одежды из шелка на узбекско-европейском шелковом форуме в Вене, Австрия

Эксперт: сейчас в моде узбекский орнамент, но в СССР он был экзотикой

© Facebook / Ministry of Foreign Affairs, Uzbekistan
Общество
Получить короткую ссылку
55 0 0

Эксперт рассказала, как узбекские ткани вдохновили советских модельеров.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Эстонская писательница, бывшая сотрудница популярного советского модного журнала "Силуэт" Майму Берг рассказала в интервью РИА Новости, как узбекские ткани помогли дизайнерам издания создать модные наряды.

Берг вспомнила, как в советские годы было непросто достать ткани для новых образов.

"Однажды наши художники поехали в Узбекистан — там ведь очень красивые, яркие национальные ткани — и придумали красивые и нарядные современные модели из тканей с этими орнаментами. Сейчас эти рисунки в моде, но тогда это была экзотика", - сказала она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фото в узбекском чапане. Она призналась, что неравнодушна к национальным нарядам, а эта вещь ей особенно поднимает настроение.

Также недавно известный историк моды Александр Васильев облачился в узбекский чапан, продемонстрировав, что ему по сердцу восточный стиль.

По теме

Словно узбекский бай: Александр Васильев пустился в пляс на улице Хивы
Теги:
Восток, дизайнер, Узбекистан, Мода



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
Пятилетие со звездами: что пожелали МИА "Россия сегодня" под елочкой в ГУМе
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054