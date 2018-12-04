Современная мебель и видеокамеры: как преобразятся школы Узбекистана

В республике планируется до 1 июня 2019 года утвердить проекты современных общеобразовательных учреждений.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. На портале СОВАЗ размещен проект государственной программы "Современная школа" на 2020-2025 годы.

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Согласно тексту документа, власти Узбекистана намерены до 1 июня 2019 года утвердить проекты современных общеобразовательных учреждений. Специалисты будут опираться на международный опыт.

Так, планируется оснастить школы современной мебелью, учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной и мультимедийной техникой, системами видеонаблюдения.

В 2020-2025 годах в республике построят 126 школ вместимостью 39 690 ученических мест, а также реконструируют 704 школы.

Кроме того, утвердят критерии оценки деятельности общеобразовательных учреждений для выдачи сертификата соответствия уровням "Современная школа". Такие школы будут работать по уникальным программам обучения, а педагоги и ученики будут проходить специальный отбор и аттестацию.

Предполагается, что сотрудники общеобразовательных учреждений, получивших уровень сертификата "Современная школа", получат дополнительные выплаты к зарплатам.