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Министерство инноваций Узбекистана разрабатывает паспорт аллергии

Узбекистанцы получат паспорта аллергии

© Министерство инноваций
Общество
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Проект разрабатывает Министерство инноваций, его внедрят в январе 2019 года.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В Узбекистане создают инновационный паспорт аллергии, сообщает пресс-служба Министерства инноваций страны.

Решение принято в связи с ростом заболеваемости астмой и анафилаксией у детей и подростков.

Образец паспорта аллергии
© Министерство инноваций Узбекистана
Образец паспорта аллергии

Планируется проводить индивидуальные исследования, выявлять конкретные формы аллергии на каждый продукт или вещество, расшифровывать полученные результаты и вносить их в специальный формуляр для специалистов и родителей.

"Учитывая, что данный паспорт может использоваться жителями Узбекистана в зарубежных поездках, где маркировка пищевых продуктов на наличие аллергенов принята законодательством, паспорт будет содержать английскую и русскую версию", - уточняется в сообщении. Получить документ узбекистанцы смогут в январе 2019 года.

Ранее сообщалось о появлении в Ташкенте современных экологических пыльцевых ловушек, теперь жители столицы могут контролировать сезонную аллергию.

Теги:
Узбекистан, паспорт, аллергия



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