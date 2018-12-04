Гроссмейстер Карпов: Узбекистан - в числе уважаемых шахматных стран

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Заслуженный мастер спорта СССР, депутат VII созыва Госдумы РФ Анатолий Карпов поздравил юниорскую сборную Узбекистана с победой во Всемирной шахматной олимпиаде.

"Я рад успеху Узбекистана. Так держать!", - сказал он в эфире радио Sputnik Узбекистан.

По словам эксперта, в республике интерес к шахматам проснулся после сенсационной победы узбекского шахматиста Рустама Касымджанова на нокаут-чемпионате мира ФИДЕ в 2004 году.

Кроме того, узбекистанцев увлекли этим видом спорта супруги Борисенко, которые создали узбекскую школу шахмат.

"Георгий Борисенко был очень изобретательным шахматистом и вместе с супругой активно развивал это направление в республике", - отметил Карпов.

Российский гроссмейстер обратил внимание на то, что успехи Узбекистана на международной арене повлияли на национальный интерес к шахматам. Сейчас в стране подрастают молодые таланты, а власти республики активно развивают эту сферу, например, вводят уроки шахмат в школьную программу.

"Даже существует версия, что шахматы в Россию пришли именно из Узбекистана, а не из Европы, как считалось до того момента, пока на территории бывшего Кокандского ханства не нашли древние шахматы", - говорит депутат.

Анатолий Карпов подчеркнул, сегодня Узбекистан входит в число уважаемых шахматных стран.

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В декабре юниорская сборная Узбекистана впервые в истории победила на Всемирной шахматной олимпиаде. Она разгромила сборные команды Венгрии, Польши, Молдовы, России, Индии, Украины, Ирана и Китая, уступив лишь США.

Также в октябре двенадцатилетний шахматист Жавохир Синдаров занял вторую позицию в списке самых юных гроссмейстеров мира. За победу на международном турнире First Saturday GM президент страны Шавкат Мирзиёев подарил школьнику трехкомнатную квартиру в Ташкенте.