В Узбекистане появится единая база данных профессиональных медиаторов

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана утвердило порядок формирования реестров профессиональных медиаторов, пишет Norma.uz.
С 2019 года в республике начнет действовать закон "О медиации", благодаря которому стороны смогут урегулировать гражданский спор, воспользовавшись услугами медиатора.
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Для включения в реестр медиатор должен обратиться в территориальный орган юстиции по месту постоянного жительства и предоставить необходимые документы.
База данных будет отображаться на сайте Минюста страны.
В начале июля Шавкат Мирзиёев подписал закон о внедрении процедуры медиации с 2019 года. Стать профессиональными медиаторами смогут люди старше 25 лет после прохождения специальных курсов медиации, утвержденных Министерством юстиции.