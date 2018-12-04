В Узбекистане появится единая база данных профессиональных медиаторов

С реестром можно будет ознакомиться на сайте Министерства юстиции.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана утвердило порядок формирования реестров профессиональных медиаторов, пишет Norma.uz.

С 2019 года в республике начнет действовать закон "О медиации", благодаря которому стороны смогут урегулировать гражданский спор, воспользовавшись услугами медиатора.

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Для включения в реестр медиатор должен обратиться в территориальный орган юстиции по месту постоянного жительства и предоставить необходимые документы.

База данных будет отображаться на сайте Минюста страны.

В начале июля Шавкат Мирзиёев подписал закон о внедрении процедуры медиации с 2019 года. Стать профессиональными медиаторами смогут люди старше 25 лет после прохождения специальных курсов медиации, утвержденных Министерством юстиции.