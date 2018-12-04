Лола Каримова поддержала помогающую ЛГБТ-подросткам организацию

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева вместе с супругом Тимуром Тилляевым посетила ежегодный гала-вечер организации "Проект Тревор" (The Trevor Project), деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди ЛГБТ-подростков.

Фотографией с мероприятия Каримова-Тилляева поделилась на своей странице в Instagram.

Гала-вечер TrevorLIVE по сбору средств для организации, прошедший в Лос-Анджелесе, посетили известные персоны, многие из которых не скрывают свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, в том числе актер Джусси Смоллетт, режиссер и продюсер Райан Мёрфи и другие.

"Проект Тревор" — американская некоммерческая организация, основанная в 1998 году. Ее деятельность направлена на предотвращение самоубийств среди молодых лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Имеет свою бесплатную конфиденциальную телефонную линию, известную как "Линия жизни Тревора", которая занимается анонимным консультированием ЛГБТ-подростков, нуждающихся в помощи психологов. Проект также предлагает рекомендации и материалы для родителей и педагогов.