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Узбекистанцы могут слушать музыкальные подборки от Яндекса

Jeshu John
Общество
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С помощью запущенного в республике сервиса "Яндекс Музыка" пользователи смогут создавать и собственные плейлисты.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Узбекистане запущен сервис "Яндекс Музыка", позволяющий слушать треки онлайн и офлайн.

Интерфейс сервиса переведен на узбекский язык.

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Специально для жителей республики редакция проекта подготовила несколько плейлистов. Например, узбекистанцы могут послушать подборку треков для танцевальной вечеринки или свадьбы. Есть также плейлисты с красивыми песнями на узбекском языке и композициями про любовь. Пользователи могут послушать подборки "Узбекский позитив" и "Восточная визуализация".

Пользователи iOS и Android могут через приложение слушать музыку без интернета и в высоком качестве. Для этого потребуется платная подписка стоимость 1,99 доллара в месяц.

В Узбекистане уже работают сервис "Яндекс. Махалля" и служба "Яндекс. Такси".

Недавно сервис "Яндекс. Погода" стал отображать в Узбекистане карту осадков.

 




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