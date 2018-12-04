Узбекистанцы могут слушать музыкальные подборки от Яндекса

С помощью запущенного в республике сервиса "Яндекс Музыка" пользователи смогут создавать и собственные плейлисты.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Узбекистане запущен сервис "Яндекс Музыка", позволяющий слушать треки онлайн и офлайн.

Интерфейс сервиса переведен на узбекский язык.

© Sputnik / Максим Блинов В Узбекистане заработала карта осадков от "Яндекса"

Пользователи iOS и Android могут через приложение слушать музыку без интернета и в высоком качестве. Для этого потребуется платная подписка стоимость 1,99 доллара в месяц.

В Узбекистане уже работают сервис "Яндекс. Махалля" и служба "Яндекс. Такси".

Недавно сервис "Яндекс. Погода" стал отображать в Узбекистане карту осадков.