Россияне считают Беларусь и Казахстан более успешными, чем Узбекистан

Участники опроса Всероссийского центра изучения могли выбрать из списка стран СНГ не более трех государств, которые они могли бы назвать самыми стабильными и успешными.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Узбекистан сохранил шестую строчку в рейтинге стран СНГ, которые россияне считают наиболее стабильными и успешными.

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство респондентов считают наиболее стабильными и успешными государствами СНГ Беларусь (68%) и Казахстан (52%).

Участники опроса могли выбрать из списка стран СНГ не более трех государств, которые они считают самыми стабильными и успешными.

© Sputnik / Алексей Никольский Надежный человек: больше россиян стали доверять Шавкату Мирзиёеву

С большим отрывом в рейтинге 2018 года третье место занял Азербайджан (16%), четвертое - Армения (14%), пятое - Грузия (12%). Далее следуют Узбекистан (10%), Туркмения (8%), Кыргызстан (5%), Таджикистан (5%), Молдавия (4%) и Украина (2%). Затруднились ответить на вопрос 12% россиян.

Также согласно данным опроса, права русскоязычного населения в наибольшей степени обеспечены в Беларуси (66%) и Казахстане (31%). Реже в этом вопросе респонденты отмечали другие страны СНГ: Армению (12%), Узбекистан (7%), Азербайджан и Грузию (по 5%).

В рейтинге доверия россиян лидерам стран СНГ, сформированном по итогам опроса, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оказался на шестом месте. Первые две строчки заняли глава Беларуси Александр Лукашенко и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Всероссийский опрос ВЦИОМ прошел 8 ноября 2018 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.