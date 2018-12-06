Врачи онлайн: в Узбекистане запустят систему телемедицины

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Узбекистане хотят открыть Центр единой медицинской информации и внедрить систему "умной медицины", пишет norma.uz.
В рамках проекта появится инфраструктура Единой телемедицинской сети (ЕТС), которая включит в себя все медучреждения республики. Центр единой медицинской информации должен будет обеспечить ее функционирование, а также внедрить технологии "умной медицины".
Благодаря телемедицинским технологиям врачи смогут общаться с пациентами, которые будут находиться в другой клинике, в том числе другого города.
Кроме того, медики смогут проводить телелекции и семинары.
Сведения о пациентах будут передаваться в консультативный центр.
Поэтапный запуск телемедицинской системы запланирован на 2020 год.