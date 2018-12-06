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Врачи онлайн: в Узбекистане запустят систему телемедицины

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Общество
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Поэтапный запуск телемедицинской системы назначен на 2020 год.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Узбекистане хотят открыть Центр единой медицинской информации и внедрить систему "умной медицины", пишет norma.uz.

Министр здравоохранения РУ Алишер Шадманов
Пресс-служба Минздрава РУз
Шадманов: "Умная медицина" позволит уменьшить влияние человеческого фактора

В рамках проекта появится инфраструктура Единой телемедицинской сети (ЕТС), которая включит в себя все медучреждения республики. Центр единой медицинской информации должен будет обеспечить ее функционирование, а также внедрить технологии "умной медицины". 

Благодаря телемедицинским технологиям врачи смогут общаться с пациентами, которые будут находиться в другой клинике, в том числе другого города.

Кроме того, медики смогут проводить телелекции и семинары.

Сведения о пациентах будут передаваться в консультативный центр.

Поэтапный запуск телемедицинской системы запланирован на 2020 год.

Теги:
Здравоохранение, Медицина (наука), Узбекистан



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