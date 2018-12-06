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Микрофон на сцене. Архивное фото

"Узбекконцерт" не пустил в эфир видеоклипы семи артистов

© Flickr / Ben Grey
Общество
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Среди запрещенных оказались музыкальные клипы Севары Юсуповой, Жахонгира Отажанова и Достона Убайдуллаева.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. На днях состоялось очередное собрание Художественного совета по оценке песен и видеоклипов при "Узбеконцерте".

Участники Совета рассмотрели видеоклипы 16 исполнителей.

Шахло Ахмедова
© Узбекконцерт
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Совет одобрил трансляцию в эфире видеоклипов Ироды Дилроз "Углим", Шарофа Мукимова "Кора кузлар", Шахзоды "Мен уша", Отабека Мухаммадзохида "Она", Киличбека Мадалиева "Севги" и Жасура Мавлонова "Нетай".

Кроме того, совет разрешил к показу по телевидению клипы группы "Мароканд" на песню "Торимнинг сири", а также Элвин Мирзезаде и Шахризоды Ахмедовой на композицию "Хасрат".

Однако шесть видеоклипов не покажут в эфире ТВ. "Узбеконцерт" запретил транслировать клипы Жахонгира Позилжонова и Дилафруз Хайитметовой "Мехмоним", Севары Юсуповой "Узун йул", Махлиё Омон "Фаргонадан", Жахонгира Отажанова "Кадди баланд", Достона Убайдуллаева "6-хонадон", Алишера Зокирова "Майли, майли".

Напомним, "Узбеконцерт" временно лишил лицензии певицы Шахло Ахмедову за музыкальный клип "Летние дожди". По мнению экспертов, в нем имеются движения, не соответствующие национальному менталитету и восточной культуре. Однако запрещенный в Узбекистане клип демонстрируют на российском телеканале.




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