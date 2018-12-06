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Женские ноги

"Ночных бабочек" с Чиланзара вывели. ГУВД обратилось к мужчинам с просьбой

© Foto: pixabay.com
Общество
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Узбекских мужчин настоятельно просят отказаться от безнравственных действий и прекратить пользоваться услугами проституток, памятуя о наказании, а также о моральной стороне вопроса.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. ГУВД города Ташкента опубликовало на своей официальной странице заметку, в которой сообщается, что правоохранители проводят постоянный мониторинг Чиланзарского и других районов столицы, особенно после обращения граждан с просьбой навести порядок.

Напомним, ранее жильцы дома №16, расположенного в 18-м квартале Чиланзара, обратились в СМИ с просьбой помочь решить волнующий их вопрос: на дороге рядом с домом каждую ночь шумели автомобили, а на улице собирались представительницы древнейшей профессии.

По сообщению пресс-службы управления, к людям, чья вина устанавливается, применяются санкции.

"Начиная с 29 ноября сотрудники ГУВД ведут непрерывное патрулирование указанного участка дороги (в том числе в ночное время суток). В связи с тем, что нарушители ночного спокойствия нередко используют автомобиль, в патрулировании наряду с инспекторами профилактики принимают участие и сотрудники УБДД ГУВД. Так, к примеру, за 29 ноября было задержано четыре девушки, за 30 ноября – еще две", - говорится в сообщении. 

Всего, согласно данным статистики, за этот год 65 девушек было поставлено на учет, и еще на 826 девушек был составлен протокол по статье 190 Административного кодекса.

Также Управление обратилось к мужчинам с просьбой избегать встреч с проститутками.

"Хотелось бы призвать мужчин страны не пользоваться подобными услугами – ведь предложение будет живо всегда, когда на него есть спрос. Выбирайте здоровье, безопасность, искренние эмоции, любовь, душевную теплоту и семью!", - призывает пресс-служба ГУВД.

Согласно статье 190 Кодекса Узбекистана об административной ответственности, занятие проституцией влечет наложение штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров заработной платы (МРЗП). Правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечет наложение штрафа от трех до пяти МРЗП.




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