Delta City получила в распоряжение гостиницу International Tashkent

Также дирекции столичного проекта передают госпакеты акций двух компаний и других зданий.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Власти передают столичному проекту Delta City гостиницу International Tashkent, здания Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации, сообщается в постановлении кабинета министров.

Ранее проект Hi-Tech City переименовали в Delta City, хокимият Ташкента обязали в течение месяца выделить для него земельный участок на границах улиц Ифтихор, Амира Темура, Кичик халка йули Сандиккургон.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте построят международный инновационный центр Delta city

В него войдут участки "Узэкспоцентра", Международного бизнес-центра и "Интерсервис". В связи со строительством снесут ряд частных зданий и сооружений на этом месте.

Кроме того, в центре узбекистанской столицы строят крупный международный деловой центр Tashkent City, работы ведутся под личным контролем президента Шавката Мирзиёева. Территория будет состоять из восьми современных лотов, реализовать проект планируется в течение четырех лет. Помимо гостиницы и офисов, там разместят рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье.