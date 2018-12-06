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International Hotel Tashkent

Delta City получила в распоряжение гостиницу International Tashkent

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Также дирекции столичного проекта передают госпакеты акций двух компаний и других зданий.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Власти передают столичному проекту Delta City гостиницу International Tashkent, здания Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации, сообщается в постановлении кабинета министров.

Ранее проект Hi-Tech City переименовали в Delta City, хокимият Ташкента обязали в течение месяца выделить для него земельный участок на границах улиц Ифтихор, Амира Темура, Кичик халка йули Сандиккургон.

Жители Ташкента гуляют около памятника семье Шамохмудовым
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте построят международный инновационный центр Delta city

В него войдут участки "Узэкспоцентра", Международного бизнес-центра и "Интерсервис". В связи со строительством снесут ряд частных зданий и сооружений на этом месте.

Кроме того, в центре узбекистанской столицы строят крупный международный деловой центр Tashkent City, работы ведутся под личным контролем президента Шавката Мирзиёева. Территория будет состоять из восьми современных лотов, реализовать проект планируется в течение четырех лет. Помимо гостиницы и офисов, там разместят рестораны, кафе, апартаменты и элитное жилье.

Теги:
Градостроительство, проект, Ташкент, гостиница



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