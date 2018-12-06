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Автомобильная дорога в Ташкенте

На дорогах Ташкента демонтируют разделительные заборы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Сносом конструкций занимается городская администрация.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. На дорогах Ташкента демонтируют разделительные заборы, пишет nuz.uz.

По данным ГУВД узбекской столицы, ограждения были признаны небезопасными для водителей и пешеходов.

Как сообщил старший инспектор дорожного надзора УБДД ГУВД Ташкента Александр Филиппов, изначально ограждения устанавливались для того, чтобы пешеходы не переходили проезжую часть в неположенных местах. Однако многие автомобилисты отмечали, что из-за этих заборов практически не видно пешеходов, особенно на поворотах и в темное время суток.

На данный момент ограждения демонтированы на 26 улицах из 30.

Ранее разделительные заборы убрали на улицах Навои и Беруни.

Теги:
пешеходы, Автомобили, дорога, Ташкент, Узбекистан



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