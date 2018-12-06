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Инновационная неделя в Ташкенте

Безработные и женщины-инвалиды представили работы на ярмарке в Ташкенте

© Комитет женщин Узбекистана
Общество
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Неделя инновационного предпринимательства женщин прошла в конце ноября в Мирзо-Улугбекском районе, для участия привлекли социально уязвимых жительниц из 54 махаллей.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В конце ноября в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента прошла Неделя инновационного предпринимательства женщин, сообщается на странице в Facebook Комитета женщин Узбекистана.

"Для участия на ярмарке были привлечены более 500 безработных, социально уязвимых женщин, женщины с ограниченными возможностями из 54 махаллей района. 29-30 ноября была проведена инновационная ярмарка, где 900 женщин смогли ознакомиться с работами женщин предпринимателей и ремесленников", - говорится в сообщении.

Женщины показали мастерство на Инновационной ярмарке
© Комитет женщин Узбекистана
Женщины показали мастерство на Инновационной ярмарке

В рамках мероприятия 29 женщин-ремесленников и 24 предпринимателя провели мастер-классы, самых активных наградили грамотами и памятными подарками.

На Инновационную неделю собрались женщины из разных махаллей
Комитет женщин Узбекистана
На Инновационную неделю собрались женщины из разных махаллей

Такая же неделя проводилась в Ташкентской области в конце августа, тогда в ней приняли участие 400 безработных из 86 махаллей столичного региона.

Теги:
Комитет женщин Узбекистана, Ташкент, ярмарка



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