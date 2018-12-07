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Вид на город Ташкент

В Ташкенте появится Центральный парк

© Flickr / Stefan
Общество
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В центре столицы построят многофункциональной комплекс Tashkent Central Park, проектом занимается турецкая компания Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim Anonim Şirketi.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В центре столицы Узбекистана построят Tashkent Central Park, сообщается в постановлении кабинета министров.

Проект реализуют турецкая компания Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim Anonim Şirketi и узбекистанская UzTur Investment and Development.

International Hotel Tashkent
© Sputnik / Стрингер
Delta City получила в распоряжение гостиницу International Tashkent

Помимо самой территории парка в городе появятся пятизвездочные отели, торгово-развлекательный центр, административные здания для банка.

Согласно плану, новый комплекс будет расположен на территории в 2,5 гектара в Юнусабадском районе – на проспекте Амира Темура и улице Истикол.

Инвесторам и подрядчикам выделят льготы – до 1 января 2022 года их освобождают от всех видов налогов, за исключением единого социального платежа и таможенных пошлин.

Ранее сообщалось, что еще один столичный проект – Delta City получил в распоряжение гостиницу International Tashkent.

Теги:
парк, Узбекистан, Ташкент



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