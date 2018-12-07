Ташкент накроют зимние дожди

Осадки и повышенная влажность ожидаются в столице Узбекистана в воскресенье, температура воздуха днем составит 11 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В ближайшее воскресенье в Ташкенте ожидаются дожди, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха днем поднимется до 11 градусов тепла, а ночью опустится до 5 градусов, ветер - юго-восточный.

© Sputnik / Максим Блинов В Узбекистане заработала карта осадков от "Яндекса"

В конце ноября в Узбекистане заработала карта осадков от международного сервиса "Яндекс". Благодаря нововведению теперь можно выяснить, где в ближайшее время начнется снег или дождь. Также оно помогает понять, пройдет ли ливень в центре города или затронет только окраины.

Прогноз предоставляется на два часа вперед по десятиминутным интервалам. Также сервис выводит предупреждения для пользователей – например, "Снег начнется в течение двадцати минут" или "В ближайший час ливень не прекратится".