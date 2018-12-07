Где установят главную новогоднюю елку Узбекистана

В хокимияте Ташкента пообещали сделать все, чтобы украсить столицу к празднику.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Главная елка республики будет установлена на проспекте Мустакиллик — около Дворца творчества молодежи. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу хокимията Ташкента.

В общей сложности новогодние деревья появятся в шести точках города. Представители администрации заверили, что к празднику столица станет яркой и красивой.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov Повсюду развешаны яркие шары и разноцветные гирлянды

В прошлом году проспекты Ташкента светились миллионами огней, в некоторых местах образуя целые световые туннели. Фасады некоторых зданий превратились в огромные экраны, один из таких "телевизоров" под открытым небом зажегся на фасаде гостиницы "Узбекистан" рядом с площадью Амира Темура.

Sputnik / Стрингер Новогодние елки на площади в Ташкенте

Напомним, новогодние каникулы в республике продлятся пять дней — с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.