01:25 08 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Новогодняя ель

Где установят главную новогоднюю елку Узбекистана

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
43901

В хокимияте Ташкента пообещали сделать все, чтобы украсить столицу к празднику.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Главная елка республики будет установлена на проспекте Мустакиллик — около Дворца творчества молодежи. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу хокимията Ташкента.

В общей сложности новогодние деревья появятся в шести точках города. Представители администрации заверили, что к празднику столица станет яркой и красивой.

Повсюду развешаны яркие шары и разноцветные гирлянды
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
Повсюду развешаны яркие шары и разноцветные гирлянды

В прошлом году проспекты Ташкента светились миллионами огней, в некоторых местах образуя целые световые туннели. Фасады некоторых зданий превратились в огромные экраны, один из таких "телевизоров" под открытым небом зажегся на фасаде гостиницы "Узбекистан" рядом с площадью Амира Темура.

Новогодние елки на площади в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
Новогодние елки на площади в Ташкенте

Напомним, новогодние каникулы в республике продлятся пять дней — с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года. 

Новый год на площади в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
Новый год на площади в Ташкенте

По теме

Красиво и безопасно: в МЧС рассказали, как правильно украсить елку
Теги:
елка, Ташкент, новый год



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер
Купер: многие в нас не верят, но это может помочь сборной Узбекистана
Загрязнение воздуха
Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054