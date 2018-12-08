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Автомат в руках члена незаконного вооруженного формирования

В Узбекистане сняты с учета более 20 тысяч подозреваемых в экстремизме

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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В 2018 году из мест заключения вернулись 3333 отбывавших наказание узбекистанцев, в том числе 646 осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. C учета в правоохранительных органах Узбекистана по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях сняты более 20 тысяч человек, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественном собрании по случаю 26-ой годовщины Дня конституции Узбекистана.

День конституции отмечается в республике 8 декабря. 

"С учета сняты более 20 тысяч граждан, подозревавшихся в связях с религиозно-экстремистскими группами", - сказал Мирзиёев.

Он добавил, что в 2018 году из мест заключения вернулись 3333 граждан, отбывавших наказание, в том числе 646 осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций.

Мирзиёев напомнил, что в этом году была образована республиканская межведомственная комиссия по рассмотрению обращений граждан, которые по неведению оказались в составе запрещенных организаций, искренне раскаялись и встали на путь исправления.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Перед Днем конституции Мирзиёев помиловал 136 человек
Президент Узбекистана накануне Дня Конституции также подписал указ о помиловании 136 лиц, отбывающих в настоящее время наказание в виде лишения свободы, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. В их числе 61 человек, осужденный за религиозный экстремизм.

Напомним, в ходе поездок по регионам Узбекистана в прошлом году Мирзиёев указал на существующие ошибки со стороны органов исполнительной власти, отметив, что нельзя выталкивать из общества тех, кто нарушил закон, в частности, связал свою жизнь с экстремистской деятельностью, но осознал свои ошибки.

Сейчас в Узбекистане экстремистская деятельность преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет. В конце октября в республике вступил в силу закон "О противодействии экстремизму", предусматривающий ответственность местных и зарубежных организаций за осуществление указанной деятельности.




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