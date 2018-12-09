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Работа фармацевтического предприятия

Сеть аптек "Дори-Дармон" передали американской компании

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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За последние годы финансовое положение аптечной сети резко ухудшилось.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Накануне в Ташкенте Центр управления государственными активами при Госкомконкуренции и американская компания United Investment Healthcare Group заключили договор о передаче в доверительное управление АК "Дори-Дармон" сроком на пять лет.

Инициатива исходила от Министерства здравоохранения республики.

Согласно договору, американцы обучат узбекских специалистов фарминдустрии. 

Сегодня в составе "Дори-Дармон" находятся восемь акционерных обществ и шесть обществ с ограниченной ответственность. В аптечной сети компании работает порядка двух тысяч аптек и их филиалов.

Как пишет Podrobno.uz, за последние годы финансовое положение компании резко ухудшилось. По итогам деятельности за 11 месяцев 2018 года задолженность перед партнерами и банками достигла 125,4 миллиарда сумов и 54 миллиардов сумов соответственно.

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Теги:
аптека, Узбекистан, США



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