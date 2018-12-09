Узбекистан и США обсудят вопросы в сфере борьбы с торговлей людьми

По оценке ОБСЕ, через территорию Узбекистана переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Посол США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джон Ричмонд проведет в Ташкенте переговоры с властями Узбекистана, сообщается на сайте узбекистанского МИД.

"Девятого декабря в Узбекистан прибыл с рабочим визитом посол США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джон Ричмонд", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В рамках визита запланированы встречи и переговоры в МИД, других министерствах и ведомствах Узбекистана, добавили в ведомстве.

По оценке ОБСЕ, граждане Узбекистана часто становятся объектами торговли, также через территорию страны переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.