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Завязаные руки, архивное фото

Узбекистан и США обсудят вопросы в сфере борьбы с торговлей людьми

© sputnik
Общество
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По оценке ОБСЕ, через территорию Узбекистана переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Посол США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джон Ричмонд проведет в Ташкенте переговоры с властями Узбекистана, сообщается на сайте узбекистанского МИД.

"Девятого декабря в Узбекистан прибыл с рабочим визитом посол США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джон Ричмонд", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В рамках визита запланированы встречи и переговоры в МИД, других министерствах и ведомствах Узбекистана, добавили в ведомстве.

По оценке ОБСЕ, граждане Узбекистана часто становятся объектами торговли, также через территорию страны переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчины из Узбекистана в основном подвергаются трудовой эксплуатации в Казахстане и России, женщины — сексуальному рабству в странах Юго-Восточной Азии и Турции.

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Теги:
Рабство, торговля людьми, Узбекистан, США



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