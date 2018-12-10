17:19 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Сетевое оборудование в серверной

Интегратор Uzinfocom прекращает регистрацию доменов

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
190 0 0

Это решение позволит развить конкурентоспособность сети, повысить количество и качество предоставляемых услуг.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем Uzinfocom прекратил регистрацию доменов в зоне .uz, сообщает пресс-служба компании.

Владельцы доменных имен могут перевести свои доменные имена любому официальному регистратору зоны .uz.

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Единственный и неповторимый: в Узбекистане зарегистрируют сотовые по IMEI

"Данное решение позволит придерживаться четкой распределенной функции между регистраторами и администрацией домена, развивать конкурентоспособную сеть регистраторов, предпринимать меры по децентрализации услуг регистрации и поддержки доменных имен, обеспечению конкурентной среды, повышению количества и качества предоставляемых услуг", - уточняется в сообщении.

С 2003 года Uzinfocom – администратор домена верхнего уровня в соответствии с соглашением о спонсорстве.

Теги:
Узбекистан, телекоммуникации



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина говорит по телефону, фото из архива
    На связи!

    Представители министерств России и Азербайджана уверены, что смогут существенно снизить стоимость звонков в роуминге для жителей двух стран.

  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовый компромисс

    Глава МИД Беларуси заявил, что Минск и Москва нашли компромисс относительно взаимного признания виз.

  • Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания
    Международное признание

    Фильм Инара Нармания "Меня зовут Махаз" победил в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске.

  • Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян в день выборов совета старейшин Еревана (23 сентября 2018). Еревaн
    Выбор сделан

    Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Национальное собрание Армении.

  • Пробитая пулей каска времён Второй мировой войны на могиле советских воинов
    Какие-то "УРОDЫ"

    В Риге вандалы осквернили мемориал советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, и оставили подпись.

  • Медовые пряники
    Аромат Рождества

    В Литве появилась возможность отправлять письма с марками, которые пахнут елью, апельсинами и корицей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Праздник к нам приходит: Санта-Клаусы заполонили центр Нью-Йорка
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054