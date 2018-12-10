Интегратор Uzinfocom прекращает регистрацию доменов

Это решение позволит развить конкурентоспособность сети, повысить количество и качество предоставляемых услуг.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем Uzinfocom прекратил регистрацию доменов в зоне .uz, сообщает пресс-служба компании.

Владельцы доменных имен могут перевести свои доменные имена любому официальному регистратору зоны .uz.

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"Данное решение позволит придерживаться четкой распределенной функции между регистраторами и администрацией домена, развивать конкурентоспособную сеть регистраторов, предпринимать меры по децентрализации услуг регистрации и поддержки доменных имен, обеспечению конкурентной среды, повышению количества и качества предоставляемых услуг", - уточняется в сообщении.

С 2003 года Uzinfocom – администратор домена верхнего уровня в соответствии с соглашением о спонсорстве.