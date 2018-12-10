Открытие горного курорта "Амирсой" в Узбекистане отложили на 2019 год

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Открытие первого в Узбекистане горного курорта "Амирсой" отложили на следующий год, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Изначально его должны были официально открыть 15 декабря, однако помешали проблемы при строительстве – в частности, перебои с подачей электроэнергии и прокладкой автомобильной дороги.
Всего в проект строительства вошли три этапа – создание сети горнолыжных трасс разной степени сложности, семи канатных дорог, сноуборд-парка и ледовых катков. На первом этапе должны возвести две канатные дороги. По состоянию на 7 декабря было завершено 92% строительства на первом этапе – специалисты провели подготовительные работы по прокладке автомобильной дороги, ведущей к горнолыжному курорту.