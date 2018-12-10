Открытие горного курорта "Амирсой" в Узбекистане отложили на 2019 год

Это связано с проблемами строительства – в частности, с перебоями в подаче электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Открытие первого в Узбекистане горного курорта "Амирсой" отложили на следующий год, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Изначально его должны были официально открыть 15 декабря, однако помешали проблемы при строительстве – в частности, перебои с подачей электроэнергии и прокладкой автомобильной дороги.

© Sputnik / Владимир Сергеев Власти Узбекистана привлекут граждан к организации экотуризма

Всего в проект строительства вошли три этапа – создание сети горнолыжных трасс разной степени сложности, семи канатных дорог, сноуборд-парка и ледовых катков. На первом этапе должны возвести две канатные дороги. По состоянию на 7 декабря было завершено 92% строительства на первом этапе – специалисты провели подготовительные работы по прокладке автомобильной дороги, ведущей к горнолыжному курорту.