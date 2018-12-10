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Альпинисты в горах

Открытие горного курорта "Амирсой" в Узбекистане отложили на 2019 год

Oleg Brovko
Общество
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Это связано с проблемами строительства – в частности, с перебоями в подаче электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Открытие первого в Узбекистане горного курорта "Амирсой" отложили на следующий год, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Изначально его должны были официально открыть 15 декабря, однако помешали проблемы при строительстве – в частности, перебои с подачей электроэнергии и прокладкой автомобильной дороги.

Рыбалка.
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Всего в проект строительства вошли три этапа – создание сети горнолыжных трасс разной степени сложности, семи канатных дорог, сноуборд-парка и ледовых катков. На первом этапе должны возвести две канатные дороги. По состоянию на 7 декабря было завершено 92% строительства на первом этапе – специалисты провели подготовительные работы по прокладке автомобильной дороги, ведущей к горнолыжному курорту.

Теги:
Узбекистан, Горы, курорт



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