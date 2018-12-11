Сын Гульнары Каримовой заявил, что его мать профинансирует узбекские реформы

В августе 2015-го Каримову приговорили в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы за коррупцию.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Сын Гульнары Каримовой Ислам сообщил на личной странице в Instagram, что его мать планирует вновь заняться общественной деятельностью в Узбекистане.

Он подчеркнул, что президент республики Шавкат Мирзиёев инициирует в стране множество реформ, которые улучшат будущее РУ.

"Поэтому моя мама решила поддержать изменения в стране как с финансовой стороны, так и с физической", - написал Ислам Каримов.

Он обратил внимание на то, что "ни один разумный человек не выступит против такого решения", поскольку оно принесет только пользу Узбекистану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Uzbekistan Публикация от Islam Karimov (@i.kar7) 9 Дек 2018 в 6:48 PST

"Все трудности, которые нам, как семье, пришлось пережить, только усиливают наше стремление поддержать решение моей матери и заставляют делать все возможное для лучшего будущего", - говорится в сообщении сына Гульнары.

В августе 2015-го Каримову приговорили в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы за коррупцию. В 2017 году стала известна сумма ущерба, нанесенного Узбекистану, - около двух миллиардов долларов.

В октябре 2018 года Генпрокуратура республики сообщила, что старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова продолжает отбывать наказание в соответствии с приговором суда.

Доподлинно неизвестно, где в настоящее время находится Гульнара. По данным СМИ, она проживает за рубежом, другие же пишут, что Каримова пребывает под домашним арестом в республике.