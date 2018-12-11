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Заключенный в тюрьме

Сколько заключенных помиловали в Узбекистане в 2018 году

Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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 Всего из мест лишения свободы досрочно вышли 623 человека, около 600 оправдал суд.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В 2018 году в Узбекистане помиловали всего 623 осужденных, еще 590 оправдал суд, сообщает Norma.uz.

В основном такие решения были приурочены к государственным или религиозным праздникам либо судьи принимали во внимание обстоятельства дела.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Перед Днем Конституции Мирзиёев помиловал 136 человек

Перед Днем Конституции, который в Узбекистане отмечают 8 декабря, президент Шавкат Мирзиёев помиловал 136 человек – тех, кто чистосердечно раскаялся в совершенных преступлениях и твердо встал на путь исправления. При этом 98 из них освободили, а для 38 сократили сроки наказания.

Кроме того, в ноябре на свободу раньше окончания срока заключения вышли 47 осужденных в Навойиской области. Представители Республиканской рабочей группы побывали в тюрьмах и приняли соответствующее решение.

Теги:
помилование, Узбекистан, Тюрьма



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