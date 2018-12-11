22:02 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Юморист Обид Асомов

Что случилось с Обидом Асомовым: комментарий администратора артиста

© Телепередача "Кривое Зеркало"
Общество
Получить короткую ссылку
1360 0 0

Администратор Асомова прокомментировал новость о госпитализации юмориста.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов из-за плохого самочувствия был вынужден обратиться к помощи ташкентских врачей.

Корреспондент Sputnik Узбекистан связался с администратором Асомова Уткиром Мухаммадходжаевым, который подтвердил информацию о том, что в понедельник, 10 декабря, юморист почувствовал себя неважно, поэтому был госпитализирован в Первую клиническую больницу Ташкента.

Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кроме шуток, или Почему Обид Асомов не любит много фотографироваться

Представитель юмориста заверил, что у поклонников Асомова нет повода переживать - у него всего лишь простуда.

Мухаммадходжаев опроверг распространенную ранее рядом СМИ информацию о том, что у Обида Асомова якобы произошел сердечный приступ и в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Заслуженный артист Узбекистана родился 22 октября 1963 года в Ташкенте. В 1993 году основал своей театр "Обид-А".

В мае текущего года он был назначен директором ГУП "Студия мультипликационных фильмов".

Главный по мультикам: Обид Асомов возглавил Студию мультфильмов >>>

 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Свои люди

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта в России.

  • Видео
    Лихо закрутил

    Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума: водитель "Мерседеса" сделал несколько кругов и врезался в здание.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

  • Водолаз
    Неожиданный улов

    Со дна Днестра недалеко от Бендер подняли загадочный объект – глиняную голову, которой, как полагают местные эксперты, не менее 100 лет.

  • Юри Ратас
    Хотим еще!

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о поддержке его страной идеи введения дополнительных санкций против России.

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Ни еды, ни воды: как живут афганские беженцы в лагере под Кабулом
Ни еды, ни воды: шокирующие кадры из лагеря афганских беженцев
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054