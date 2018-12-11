Что случилось с Обидом Асомовым: комментарий администратора артиста

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов из-за плохого самочувствия был вынужден обратиться к помощи ташкентских врачей.

Корреспондент Sputnik Узбекистан связался с администратором Асомова Уткиром Мухаммадходжаевым, который подтвердил информацию о том, что в понедельник, 10 декабря, юморист почувствовал себя неважно, поэтому был госпитализирован в Первую клиническую больницу Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Кроме шуток, или Почему Обид Асомов не любит много фотографироваться

Представитель юмориста заверил, что у поклонников Асомова нет повода переживать - у него всего лишь простуда.

Мухаммадходжаев опроверг распространенную ранее рядом СМИ информацию о том, что у Обида Асомова якобы произошел сердечный приступ и в настоящее время он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Заслуженный артист Узбекистана родился 22 октября 1963 года в Ташкенте. В 1993 году основал своей театр "Обид-А".

В мае текущего года он был назначен директором ГУП "Студия мультипликационных фильмов".

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