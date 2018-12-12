Генконсул Узбекистана: мой личный номер телефона доступен каждому гражданину

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Узбекистанцы чаще всего обращаются в генконсульство в Екатеринбурге в связи с утерей документов, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

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"В основном это вопросы, связанные с утерей документов. В месяц таких запросов поступает около 20. Я документирую их временным проездным документом для возвращения на родину, оказываю консульско-правовую помощь. Я оставил на сайте в интернете свой мобильный телефон, чтобы все желающие могли со мной связаться", - сказал Хатамов в ответ на вопрос, что в основном интересует людей, которые обращаются к генконсулу за помощью.

В ноябре в Екатеринбурге начало работать генеральное консульство Узбекистана, которое курирует весь Уральский федеральный округ. Генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге стал Абдусалом Хатамов. Ранее он возглавлял отдел консульско-правового департамента МИД республики.

По словам дипломата, пока что генконсульство работает в режиме консультирования.

"Параллельно решаем технические вопросы, связанные с подготовкой помещения для полноценной работы", - отметил Хатамов.

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Он добавил, что в полную силу генконсульство заработает в конце текущего года – январе следующего года.

В скором времени в Екатеринбург должны прибыть еще два консула из Узбекистана и один представитель Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана. Помимо этого, планируется принять на работу двух так называемых технических сотрудников, которые будут вести прием граждан.

Генконсул отметил, что его ближайшие задачи на новом посту - это помощь гражданам Узбекистана, которые проживают на территории консульского округа.