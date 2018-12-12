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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев - самый популярный лидер в Instagram

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Президент Узбекистана стал одним из лидеров на постсоветском пространстве по количеству подписчиков в социальной сети Instagram.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев стал одним из самых успешных среди государственных деятелей постсоветского пространства, освоившихся в социальной сети Instagram.

Глобальное пиар-агентство BCW (Burson Cohn & Wolfe) провело исследование "Мировые лидеры в "Инстаграме" (World Leaders on Instagram). В соответствии с этими данными, узбекский президент занял вторую строчку списка, уступив пальму первенства лишь российскому премьеру Дмитрию Медведеву.

Скрин официальной страницы президента Узбекистана в Instagram
instagram / mirziyoyev_sh
Скрин официальной страницы президента Узбекистана в Instagram

На третьей строчке расположился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщает BCW, на аккаунт Шавката Мирзиёева на момент проведения исследования подписаны 831,7 тысячи, а сейчас уже свыше миллиона человек.

Отметим, что в первую пятерку вошли также президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Всего же в рамках исследования были проанализированы 426 государственных аккаунтов.

В мировом рейтинге на первом месте оказался Instagram-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди (у него 15 миллионов подписчиков). На второй строчке – аккаунт главы Индонезии Джоко Видодо и президента США Дональда Трампа.




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