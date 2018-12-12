Шавкат Мирзиёев - самый популярный лидер в Instagram

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев стал одним из самых успешных среди государственных деятелей постсоветского пространства, освоившихся в социальной сети Instagram.
Глобальное пиар-агентство BCW (Burson Cohn & Wolfe) провело исследование "Мировые лидеры в "Инстаграме" (World Leaders on Instagram). В соответствии с этими данными, узбекский президент занял вторую строчку списка, уступив пальму первенства лишь российскому премьеру Дмитрию Медведеву.
На третьей строчке расположился президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как сообщает BCW, на аккаунт Шавката Мирзиёева на момент проведения исследования подписаны 831,7 тысячи, а сейчас уже свыше миллиона человек.
Отметим, что в первую пятерку вошли также президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.
Всего же в рамках исследования были проанализированы 426 государственных аккаунтов.
В мировом рейтинге на первом месте оказался Instagram-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди (у него 15 миллионов подписчиков). На второй строчке – аккаунт главы Индонезии Джоко Видодо и президента США Дональда Трампа.