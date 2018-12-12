В Узбекистане центры госуслуг будут выдавать биометрические паспорта

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Биометрический паспорт гражданина скоро можно будет получать в центрах государственных услуг Узбекистана, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Министерство юстиции Узбекистана Бесплатный Wi-Fi и номер для авто: в Бухаре открылся центр госуслуг

В настоящее время в республике работает 201 подобный центр. В эти заведения узбекистанцы могут обратиться за ста различными услугами, среди них: получение ИНН и справок о судимости.

В настоящее время биометрические паспорта выдают в тестовом режиме в Бухарском ЦГУ. Этот центр открылся в ноябре.

Заграничные биометрические паспорта на срок до десяти лет выдают узбекистанцам старше 16 лет.

В настоящее время на территории Узбекистана паспорт можно будет получить в районных отделениях милиции в течение десяти рабочих дней со дня принятия документов, за рубежом – в соответствии с графиком направления дипломатической почты.