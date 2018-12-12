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Насилие, архивное фото

В ГУВД Ташкента рассказали о снижении числа случаев торговли людьми

CC0 / Pixabay
Общество
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В 2018 году этот показатель уменьшился на 63,5% по сравнению с прошлым.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik.  Количество преступлений, связанных с торговлей людьми в Ташкенте, в 2018 году снизилось на 63,5%, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Для Узбекистана сегодня это один из самых актуальных и болезненных вопросов, он постоянно поднимается на совещаниях регионального и международного уровня, принимаются все необходимые для борьбы меры.

Завязаные руки, архивное фото
© sputnik
Узбекистан и США обсудят вопросы в сфере борьбы с торговлей людьми

В начале декабря посол США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джон Ричмонд провел в столице республики переговоры на тему торговлю людьми. Он провел встречи и переговоры в МИД, других министерствах и ведомствах страны.

По оценкам ОБСЕ, граждане Республики Узбекистан часто становятся объектами торговли, также через территорию государства переправляют людей для трудовой и сексуальной эксплуатации. Мужчин – на работу в Казахстане и России, женщин – для занятия проституцией в Турции и Юго-Восточной Азии.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, торговля людьми



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