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Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум

Шавкат Мирзиёев подписал указ о перерасчете выплат работающим пенсионерам

Sputnik
Общество
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Работающим пенсионерам с 1 января 2019 года будут выплачивать полную пенсию, помимо этого будет назначена прибавка

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по усилению социальной поддержки пенсионеров и повышению эффективности системы пенсионного обеспечения граждан", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Согласно документу, с 1 января 2019 года пенсии всем работающим пенсионерам выплачиваются в полном размере. Кроме того, повышается максимальный размер заработка, принимаемого для расчета пенсии, с 8 до 10 МРЗП. С учетом данного повышения будет произведен перерасчет выплат.п

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев подписал указ о полной выплате пенсий учителям
Сейчас большей части работающих пенсионеров выплачивается 50% назначенной им пенсии.

О необходимости выплаты полной пенсии всем работающим пенсионерам глава государства высказался в своем докладе на торжественном собрании в честь Дня Конституции Узбекистана. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что вопрос реализации гарантированного Конституцией важного социального права на пенсионное обеспечение остается в 2019 году одним из самых актуальных.

Теги:
Указ, Узбекистан, Пенсии, Шавкат Мирзиёев



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