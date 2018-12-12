Шавкат Мирзиёев подписал указ о перерасчете выплат работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам с 1 января 2019 года будут выплачивать полную пенсию, помимо этого будет назначена прибавка

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по усилению социальной поддержки пенсионеров и повышению эффективности системы пенсионного обеспечения граждан", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Согласно документу, с 1 января 2019 года пенсии всем работающим пенсионерам выплачиваются в полном размере. Кроме того, повышается максимальный размер заработка, принимаемого для расчета пенсии, с 8 до 10 МРЗП. С учетом данного повышения будет произведен перерасчет выплат.п

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев подписал указ о полной выплате пенсий учителям

Сейчас большей части работающих пенсионеров выплачивается 50% назначенной им пенсии.

О необходимости выплаты полной пенсии всем работающим пенсионерам глава государства высказался в своем докладе на торжественном собрании в честь Дня Конституции Узбекистана. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что вопрос реализации гарантированного Конституцией важного социального права на пенсионное обеспечение остается в 2019 году одним из самых актуальных.