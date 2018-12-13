Узбекистанские певцы поедут на престижный конкурс в Россию

Победители конкурса получат денежное вознаграждение, а также уникальные ювелирные изделия, выполненные в единственном экземпляре.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Ленинградской области с 13 по 19 декабря пройдет XI Международный конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Мероприятие состоится на родине композитора - в Тихвине.

К участию в конкурсе приглашены российские и зарубежные вокалисты в возрасте от 18 до 33 лет. В программе конкурса – оперный и камерный разделы. Все испытания проходят публично. Оперный отдел состоит из двух отборочных и одного финального тура, камерный – из двух туров.

Подали заявки на участие 150 человек. В этом году в конкурсе участвуют вокалисты из Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Италии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Украины.

Оценивать конкурсантов будет представительное международное жюри во главе с худруком Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Ларисой Гергиевой.

Участники музыкального соревнования, занявшие первое, второе и третье места, получат денежное вознаграждение. Также им будут вручены призы, выполненные как уникальные ювелирные изделия в единственном экземпляре.

Двадцать первого декабря лауреаты конкурса выступят на сцене концертного зала Мариинского театра в рамках гала-концерта.