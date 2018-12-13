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Мужчина за рулем

В Узбекистане военные займутся обучением будущих водителей

CC0 / pixabay
Общество
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Автошколы будут работать при Центрах подготовки призывников региональных управлений по делам обороны.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Центральный совет Организации содействия обороне "Ватанпарвар" безвозмездно передает государству часть автошкол и автодромов. Об этом сообщается в постановлении Шавката Мирзиёева.

Водитель автомобиля
CC0 / Pixabay
В Узбекистане любое юрлицо сможет открыть автошколу

"Министерство обороны должно принять на праве оперативного управления эти образовательные учреждения и автодромы с их основными средствами, учебной и материально-технической базой", - говорится в документе.

Автошколы будут работать при центрах подготовки призывников региональных управлений по делам обороны.

В этих заведениях смогут обучаться за определенную плату физические и юридические лица. Автошколы станут проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей.

Напомним, летом в Узбекистане юридическим лицам разрешили выдавать лицензию на открытие автошкол. Ранее у компании "Автотест" была практически монополия на рынке обучения вождению.

 

 

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Теги:
автошкола, Минобороны Узбекистана, водители, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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