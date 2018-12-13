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Как избежать неприятностей в Новый год — советы специалистов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Новый год – один из самых веселых праздников. Но иногда он омрачается неприятными сюрпризами. Как избежать новогодних неожиданностей, читайте в нашей статье.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Приближается всеми любимый праздник - Новый год. Все любят фейерверки, которые разлетаются веселыми огоньками и повышают настроение. Однако мало кто задумывается, какую опасность несут в себе эти огоньки.

Sputnik Кыргызстан публикует список рекомендаций специалистов Государственной инспекции по экологической и технической безопасности для граждан, чтобы избежать пожаров.

Перво-наперво следует обеспечить помещение, в котором будут проводиться новогодние гулянья, огнетушителями. Надо проверить, не находятся ли мебель и прочие предметы на пути эвакуационных лестниц.

Если граждане решили украсить елки гирляндами, то надо убедиться в исправности электрических проводов, так как в случае их замыкания моментально вспыхивают все остальные украшения. В гирляндах использовать лампочки мощностью не более 25 ватт.

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Саму лесную красавицу надо установить на устойчивом основании, ее ветви должны находиться на расстоянии не меньше метра от стен и потолков.

Запрещается украшать елки целлулоидными и другими легкогорючими игрушками, ватой, не обработанными огнезащитным составом.

И, конечно, следует помнить, что особую опасность представляют салюты и фейерверки. Во избежание неприятных последствий надо требовать у продавцов сертификаты соответствия, а также обращать внимание на целостность упаковки. Естественно, запрещено использовать петарды и бенгальские огни в помещениях.

В случае возгорания следует немедленно обращаться в службу МЧС.




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