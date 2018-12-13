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Работа отдела кадров

Ташкентцам раскроют секреты карьеры на Фестивале профессий - 2018

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Мероприятие в Молодежном центре при АККНЦ пройдет 15 декабря, посетителям предлагают пройти профориентационное тестирование и послушать лекцию.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В субботу, 15 декабря, в Молодежном центре в Ташкенте пройдет Фестиваль профессий, сообщает Afisha.uz.

Посетителям от 16 до 30 лет расскажут, как правильно составить резюме и подготовиться к собеседованию. Им предлагают пройти профориентационное тестирование и послушать лекцию на тему "Как успешно устроиться на работу".

Иностранные рабочие во время проверки документов
© Sputnik / Валерий Мельников
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Кроме того, планируется провести ярмарку вакансий с потенциальными работодателями из различных компаний. Вход бесплатный, всех желающих просят заранее зарегистрироваться.

Безработица – одна из крупнейших проблем Узбекистана. К 2021 году Министерство занятости планирует снизить ее уровень с 9,3% для экономически активного населения до 6,5%. Один из основных инструментов – содействие законной миграции, трудоустройство граждан в зарубежных компаниях.

Теги:
Ташкент, ярмарка, профессия



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