Ташкентцам раскроют секреты карьеры на Фестивале профессий - 2018

Мероприятие в Молодежном центре при АККНЦ пройдет 15 декабря, посетителям предлагают пройти профориентационное тестирование и послушать лекцию.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В субботу, 15 декабря, в Молодежном центре в Ташкенте пройдет Фестиваль профессий, сообщает Afisha.uz.

Посетителям от 16 до 30 лет расскажут, как правильно составить резюме и подготовиться к собеседованию. Им предлагают пройти профориентационное тестирование и послушать лекцию на тему "Как успешно устроиться на работу".

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Кроме того, планируется провести ярмарку вакансий с потенциальными работодателями из различных компаний. Вход бесплатный, всех желающих просят заранее зарегистрироваться.

Безработица – одна из крупнейших проблем Узбекистана. К 2021 году Министерство занятости планирует снизить ее уровень с 9,3% для экономически активного населения до 6,5%. Один из основных инструментов – содействие законной миграции, трудоустройство граждан в зарубежных компаниях.