Ташкентцев научат кататься на велосипеде в Ботаническом саду

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Ботаническом саду в Ташкенте каждое воскресенье проводят открытые мастер-классы по велоспорту, сообщает Afisha.uz.
Мероприятия проводит заслуженный тренер велоспорта Людмила Маркелова, мастер-классы подходят и для начинающих, и для любителей. Всех желающих учат с «нуля», педагог демонстрирует наиболее безопасную технику вождения.
Занятия начинаются в 11:00, участие бесплатное. Также в Ботаническом саду можно взять велосипед в аренду.
Тренировки организует Комитет по спорту Общественного совета при хокимияте столицы.
В столице Узбекистана активно развивают велоспорт, идет пропаганда здорового образа жизни. В ноябре в хокимияте прошла встреча, посвященная дальнейшему развитию велодорожек в городе.