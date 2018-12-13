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Аренда велосипедов в Узбекистане

Ташкентцев научат кататься на велосипеде в Ботаническом саду

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Каждое воскресенье в парке проходят открытые мастер-классы по велоспорту, их проводит заслуженный тренер Людмила Маркелова.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Ботаническом саду в Ташкенте каждое воскресенье проводят открытые мастер-классы по велоспорту, сообщает Afisha.uz.

Мероприятия проводит заслуженный тренер велоспорта Людмила Маркелова, мастер-классы подходят и для начинающих, и для любителей. Всех желающих учат с «нуля», педагог демонстрирует наиболее безопасную технику вождения.

Молодой человек везет лепешки на велосипеде
© Foto : Денис Говорухин
К развитию велоинфраструктуры Ташкента привлекли спортсменов и общество

Занятия начинаются в 11:00, участие бесплатное. Также в Ботаническом саду можно взять велосипед в аренду.

Тренировки организует Комитет по спорту Общественного совета при хокимияте столицы.

В столице Узбекистана активно развивают велоспорт, идет пропаганда здорового образа жизни. В ноябре в хокимияте прошла встреча, посвященная дальнейшему развитию велодорожек в городе.

Теги:
Узбекистан, Хокимият Ташкента, Ташкент, Велосипеды



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