Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования турецкому народу

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил телеграмму турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы государства.
В ней узбекский лидер выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате столкновения поездов в городе Анкаре.
Страшная авария произошла накануне утром между Анкарой и Коньей. Из-за столкновения с локомотивом для контроля путей с рельсов сошли три вагона скоростного поезда.
Жертвами аварии стали десять человек, число пострадавших составило 84 человека.