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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования турецкому народу

© Sputnik / Алтан Гочер
Общество
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Девять человек погибли в результате крушения поезда в Турции, еще 46 получили ранения. Среди погибших — три машиниста поезда.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил телеграмму турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы государства.

В ней узбекский лидер выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате столкновения поездов в городе Анкаре.

Страшная авария произошла накануне утром между Анкарой и Коньей. Из-за столкновения с локомотивом для контроля путей с рельсов сошли три вагона скоростного поезда.

Жертвами аварии стали десять человек, число пострадавших составило 84 человека.

В Турции скоростной поезд сошел с рельсов >>>




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