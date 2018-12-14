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В Узбекистане спасают семьи: Комитет женщин представит статистику

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Власти в республике вплотную занимаются вопросом сокращения уровня разводов в семьях через выявление и устранение возникающих проблем. Благодаря таким усилиям удалось спасти свыше 18 тысяч супружеских пар.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане ведется активная работа, направленная на сохранение и укрепление семейных отношений, а также профилактику разводов.

Как сообщает пресс-служба Комитета женщин, в текущем году 24 с половиной тысячи семей в республике находились на грани развода, и представители общественности сумели примирить 75,2% из них, то есть 18 тысяч 997 семей.

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В пресс-службе Комитета отметили, что в случае выявления в семье фактов насилия, супружескую пару разводят, однако обеспечивая при этом законные права и интересы женщин и детей.

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Главным средством по профилактике разводов  является эффективная система по подготовке граждан к браку. Поэтому при территориальных органах ЗАГС организованы "Университеты семьи", где молодожены проходят месячные курсы.

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