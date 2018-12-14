В Узбекистане для госслужащих создали правительственную мобильную связь

Работники госорганов и диппредставительств с 1 апреля 2019 года будут использовать правительственную мобильную связь для обеспечения конфиденциальности и безопасности.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане состоялся запуск и тестирование системы правительственной мобильной связи, обеспечивающей конфиденциальность, мобильность, безопасность и экономию бюджетных средств на услуги телекоммуникаций, в том числе при нахождении за рубежом.

Об этом сообщает УзА.

С 1 апреля 2019 года система правительственной мобильной связи будет являться обязательной для использования работниками государственных органов, организаций, органов государственной власти на местах, дипломатических представительств Узбекистана за рубежом при исполнении служебных обязанностей.

Перечень госслужащих, для которых использование системы при исполнении служебных обязанностей станет обязательным, должен быть подготовлен в течение двух месяцев.