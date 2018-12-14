Гендиректор МОТ: более 700 миллионов человек в мире живут в бедности

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Свыше 700 миллионов человек в мире живут в бедности, заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня практически 200 миллионов людей не имеют работы по миру, бедность является реальностью для более чем 700 миллионов людей", — сказал глава МОТ на открытии конференции. По его словам, в странах Евросоюза более 20% населения подвержены риску бедности и "социальной инклюзивности".

Гай Райдер отметил, что новый мир рынка труда требует разработки новых моделей. Необходимы новые правила и стандарты по обеспечению социальной защиты и достойного труда.

"Мы сталкиваемся со страхом — но не по отношению к тому, что можно потерять работу, а потерять свою гуманность и достоинство", — сказал гендиректор МОТ.

Большим опасением, по его мнению, является то, что сегодня общество не всегда способно справедливо использовать достижения науки и инноваций на рынке труда.

"Новый мировой рынок труда формирует перед нами моральные и этические задачи на данные вызовы", — добавил глава организации.

Официальный сайт МОТ Гендиректора Международной организации труда ждут в Узбекистане

В конференции "Будущее сферы труда: инициативы по обеспечению достойной занятости" участвуют около 100 представителей ведомств по труду из десяти стран, а также Программы развития ООН (ПРООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Международной организации по миграции, Азиатского банка развития.

Гай Райдер прибыл в Узбекистан накануне. Он уже провел переговоры в правительстве страны. Кроме того, запланированы встречи в Министерстве иностранных дел, Министерстве занятости и трудовых отношений, Федерации профсоюзов и Торгово-промышленной палате.