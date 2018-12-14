Уроки мужества и отваги проведут для школьников и студентов в Узбекистане

Занятия, посвященные развитию патриотизма, пройдут в большинстве вузов, лицеев и школ республики, их проведут руководители общественных организаций.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана выпустил распоряжение "О мерах по подготовке и проведению празднования 27-летия образования вооруженных сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины", сообщает портал "Новости Узбекистана".

Согласно документу, в ближайшее время в вузах, лицеях и школах начнут проводить уроки мужества и отваги – рассказывать учащимся о патриотизме и героях будут руководители общественных организаций.

С 15 декабря по 15 января 2019 года в Узбекистане пройдет патриотический месячник, посвященные 27-летию образования ВС Узбекистана. Также в стране пройдут торжественные праздничные мероприятия для военных, награжденных государственными наградами, и победителей конкурса на звание лучшего в профессии.

В городах организуют праздничное оформление улиц плакатами и стендами, готовятся тематические выставки и экспозиции в парках.